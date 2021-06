Torino, non solo Messias: Juric vuole due trequartisti e ha consigliato Garritano

Non solo Junior Messias, il Torino vuole due trequartisti da regalare a Ivan Juric ed è anche sulle tracce di Luca Garritano del ChievoVerona. Un anno e mezzo fa, secondo Tuttosport, il calciatore fu offerto al club granata, che però non era interessato. Ora, con il croato in panchina, sono cambiate le carte in tavola. Lo stesso Juric avrebbe ricevuto ottime relazioni e consigliato al direttore sportivo Vagnati di farci un pensierino.