Torino, offerta ufficiale al Benfica per Chiquinho. Possibile chiusura rapida dell'affare

Nuovo obiettivo di mercato per il Torino, anche se si tratta di un nome di ritorno. Secondo quanto svelato da O Jogo, infatti, i granata avrebbero presentato un'offerta ufficiale al Benfica per il centrocampista Francisco Leonel Lima Silva Machado, meglio noto col nome d'arte di Chiquinho. Venticinque anni, assistito dal potente Jorge Mendes, per lui il Toro è disposto a mettere sul piatto anche 10 milioni di euro, quasi il doppio della valutazione di mercato. Ecco perché, col sì dei lusitani, l'affare potrebbe anche chiudersi in fretta.