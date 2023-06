Torino, offerti 9 milioni di euro più 1,5 di bonus per Vlasic: il West Ham ne chiede 13

vedi letture

Riprendere Nikola Vlasic in casa Torino è la parola d'ordine. Vagnati, l'entourage del giocatore ed il West Ham si sono sentiti frequentemente e lo faranno nuovamente questa settimana con l'obiettivo di trovare un'intesa per far sì che il trequartista croato possa trasferirsi definitivamente in granata. La volontà del 25enne è quella di restare sotto la Mole.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la richiesta degli Hammers è di 13 milioni di euro, ma la speranza è che l'esterno croato possa fa scendere il suo prezzo sotto i 10 milioni, cifra che aumenterebbe grazie ai bonus. Vagnati al momento ne ha proposti 9 più 1,5 di bonus, ma difficilmente basteranno per convincere gli inglesi.