Torino, oggi test chiave per Maripan: Baroni dovrà verificarne le condizioni dopo il viaggio

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:38Serie A
di Simone Lorini

Per preparare con tutti gli effettivi a disposizione la sfida con la Roma di domenica, il Torino ritroverà solamente oggi gli ultimi rientranti dalle nazionali, Israel e Maripan, entrambi reduci dalle convocazioni con Uruguay e Cile (due panchine per il portiere; 180 minuti giocati, invece, per il centrale). Tutti già rientrati al Filadelfia negli ultimi giorni e presenti agli allenamenti gli altri nazionali: su tutti Adams, a segno con la sua Scozia nella gara con la Bielorussia, e il neoacquisto Asllani, anche lui tornato dalla sosta con a referto il gol vittoria realizzato nella sfida tra Albania e Lettonia.

La pausa ha dunque restituito a Baroni alcuni giocatori rinfrancati dalle belle prestazioni con le proprie nazionali e permesso al tecnico granata di lavorare meglio con quelli rimasti alla base. Da oggi, come detto, la preparazione della sfida coi giallorossi con tutti gli effettivi di nuovo a disposizione dell’allenatore, interessato in primo luogo a verificare le condizioni psicofisiche di Maripan, dopo la doppia partita col Cile e il lungo viaggio di ritorno, fa sapere oggi Tuttosport.

Come sono andati i giocatori del Torino nella sosta.
Franco Israel (Uruguay): non impiegato.
Ché Adams (Scozia): 83’ vs Danimarca, 83’ vs Bielorussia (1 gol).
Kristjan Asllani (Albania): 90' vs Lettonia (1 gol).
Saul Coco (Guinea Equatoriale): 90’ vs São Tomé e Príncipe, 90’ vs Tunisia.
Gvidas Gineitis (Lituania): 90’ vs Malta (1 gol), 90’ vs Olanda (1 gol).
Ivan Ilic (Serbia): 87’ vs Lettonia, 61’ vs Inghilterra.
Guillermo Maripan (Cile): 90’ vs Brasile, 90’ vs Uruguay.
Adam Masina (Marocco): 90’ vs Niger, 90’ vs Zambia.
Marcus Pedersen (Norvegia): non impiegato.
Sergiu Perciun (Moldavia): 17' vs Israele.
Emirhan Ilkhan (Turchia Under 21): 90' vs Croazia Under 21.

