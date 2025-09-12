Roma, Ferguson come Totti: primo bomber U21 a giocarne 3 di fila dal 1' negli ultimi 30 anni

Il primo irlandese nella storia della Roma sarà anche il primo centravanti under 21 negli ultimi 30 anni a giocare tre partite consecutive da titolare in Serie A. Parte da questo dato il focus odierno del Corriere dello Sport, che evidenzia come Evan Ferguson sia pronto a eguagliare la statistica di un certo Francesco Totti. Fu proprio lui, infatti, l'ultimo U21 a giocarne tre di fila dal 1', quando nel lontano 1995 inanellò per la prima volta tre partite di fila in campionato contro Napoli, Brescia e Lazio.

L'irlandese arrivato dal Brighton è l'attaccante su cui punta mister Gian Piero Gasperini (oltre a Dovbyk che l'ex Atalanta intende recuperare) e toccherà dunque proprio a lui trascinare la Roma a suon di prestazioni positive e gol nelle prossime uscite. Quella col Torino sarà la sua terza volta in giallorosso, nella speranza che possa essere la volta giusta per iniziare a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, dimostrando di meritare il riscatto per 35 milioni di euro.

Come sono andati i giocatori della Roma nella sosta (compreso Ferguson)

Gianluca Mancini (Italia): 90’ vs Israele.

Manu Koné (Francia): 90’ vs Ucraina, 90’ vs Islanda.

Zeki Celik (Turchia): 27' vs Spagna.

Artem Dovbyk (Ucraina): 76’ vs Francia, 29’ vs Azerbaigian.

Evan Ferguson (Irlanda): 90’ vs Ungheria (1 gol), 90’ vs Armenia (1 gol).

Jan Ziolkowski (Polonia): non impiegato.

Konstantinos Tsimikas (Grecia): 62’ vs Bielorussia, 90’ vs Danimarca.

Wesley (Brasile): 90' vs Cile.

Evan Ndicka (Costa d'Avorio): 90’ vs Burundi, 90’ vs Gabon.

Neil El Aynaoui (Marocco): 90’ vs Niger, 90’ vs Zambia.

Niccolò Pisilli (Italia U21): 80’ vs Montenegro Under 21, 82’ vs Macedonia Under 21.