Roma, Ferguson come Totti: primo bomber U21 a giocarne 3 di fila dal 1' negli ultimi 30 anni
Il primo irlandese nella storia della Roma sarà anche il primo centravanti under 21 negli ultimi 30 anni a giocare tre partite consecutive da titolare in Serie A. Parte da questo dato il focus odierno del Corriere dello Sport, che evidenzia come Evan Ferguson sia pronto a eguagliare la statistica di un certo Francesco Totti. Fu proprio lui, infatti, l'ultimo U21 a giocarne tre di fila dal 1', quando nel lontano 1995 inanellò per la prima volta tre partite di fila in campionato contro Napoli, Brescia e Lazio.
L'irlandese arrivato dal Brighton è l'attaccante su cui punta mister Gian Piero Gasperini (oltre a Dovbyk che l'ex Atalanta intende recuperare) e toccherà dunque proprio a lui trascinare la Roma a suon di prestazioni positive e gol nelle prossime uscite. Quella col Torino sarà la sua terza volta in giallorosso, nella speranza che possa essere la volta giusta per iniziare a iscrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori, dimostrando di meritare il riscatto per 35 milioni di euro.
Come sono andati i giocatori della Roma nella sosta (compreso Ferguson)
Gianluca Mancini (Italia): 90’ vs Israele.
Manu Koné (Francia): 90’ vs Ucraina, 90’ vs Islanda.
Zeki Celik (Turchia): 27' vs Spagna.
Artem Dovbyk (Ucraina): 76’ vs Francia, 29’ vs Azerbaigian.
Evan Ferguson (Irlanda): 90’ vs Ungheria (1 gol), 90’ vs Armenia (1 gol).
Jan Ziolkowski (Polonia): non impiegato.
Konstantinos Tsimikas (Grecia): 62’ vs Bielorussia, 90’ vs Danimarca.
Wesley (Brasile): 90' vs Cile.
Evan Ndicka (Costa d'Avorio): 90’ vs Burundi, 90’ vs Gabon.
Neil El Aynaoui (Marocco): 90’ vs Niger, 90’ vs Zambia.
Niccolò Pisilli (Italia U21): 80’ vs Montenegro Under 21, 82’ vs Macedonia Under 21.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30