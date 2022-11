Torino, Paro dopo il ko col Bologna: "Avevamo la gara in mano. Sbagliate gestione e letture"

Matteo Paro, vice di Juric oggi in panchina nel ko del Torino sul campo del Bologna, ha parlato a DAZN: "Nel secondo tempo dovevamo fare meglio a livello di gestione della palla e di alcune situazioni difensive. L'assenza di Pellegri ha inciso? A livello tattico la partita era quella. E' entrato Karamoh che ha altre caratteristiche, ci stiamo lavorando ma è ovvio che non conosca certe dinamiche. Non credo l'uscita di Pellegri abbia inciso più di tanto, serviva una gestione diversa e un'attenzione diversa in certe situazioni".

Cosa manca al Toro per il salto di qualità definitivo?

"Quando si perde si fanno degli errori, magari dovuti alla mentalità o a situazioni di gioco che sbagliamo. Lavoreremo su questo. Oggi avevamo la partita in controllo e ce la siamo complicata un po' da soli".

Le ultime due prima dello stop?

"Analizzeremo bene gli errori e ci dobbiamo riprendere subito,. mercoledì ci aspetta una gara difficile e dobbiamo tornare a fare punti".

L'abbraccio con Thiago Motta?

"Abbiamo avuto una bella esperienza a Genova, è una bella persona e un grande allenatore e sono felice che sia tornato in panchina".