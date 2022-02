Torino, Pobega: "Non siamo riusciti a giocare come l'avevamo preparata in settimana"

vedi letture

Tommaso Pobega, centrocampista del Torino, ha commentato la sconfitta rimediata contro l'Udinese ai microfoni di DAZN: “Abbiamo provato a giocare come l'avevamo preparata ma non siamo stati abbastanza precisi e lucidi per portarla a casa"

Quando sei entrato pensavi di giocare dietro?

"No, avevamo provato in allenamento con Lukic dietro. Non è stata una sorpresa"

La vostra classifica è ottima nonostante la sconfitta

"Era un ottimo periodo e oggi c'è rammarico per non essere riusciti a fare quello che avevamo preparato in settimana"