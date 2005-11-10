Torino, priorità alle fasce: offerta alla Fiorentina per Fortini. E tentativo anche per Calabria

Le prime scadenze del mercato portano buone notizie alle casse del Torino. Pur non esercitando alcun diritto di riscatto sui giocatori attualmente in prestito, il club granata ha comunque registrato un'importante entrata economica grazie ad alcune operazioni in uscita. Il tesoretto ammonta a circa 6,4 milioni di euro. La parte più consistente arriva dal Sassuolo, che ha versato 5 milioni per acquisire a titolo definitivo Walukiewicz. A questi si aggiunge il milione e quattrocentomila euro incassato dal Partizan Belgrado per Seck, trasferimento concluso dopo una revisione al ribasso della richiesta iniziale del Torino.

Risorse che potrebbero essere immediatamente reinvestite sul mercato. La priorità riguarda le corsie esterne, reparto che necessita di un profondo rinnovamento dopo le partenze di Lazaro e soprattutto del giovane Obrador. In cima alla lista dei desideri c'è Nicolò Fortini. Il classe 2006 della Fiorentina è seguito da tempo e i contatti tra le società sono proseguiti anche nelle ultime ore. Secondo La Stampa, il Torino avrebbe messo sul tavolo un'offerta da circa 5 milioni di euro, trovando apertura da parte del club viola.

Accanto a profili giovani e di prospettiva, la dirigenza valuta anche giocatori più esperti. Tra questi figura Davide Calabria, oggi al Panathinaikos dopo l'esperienza al Milan. Sul laterale ci sono stati sondaggi anche da parte di Sassuolo e Cagliari, ma il Torino resta alla finestra per un ruolo considerato prioritario nella costruzione della squadra del futuro.