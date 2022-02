Torino, programma differenziato per Brekalo e Buongiorno. Belotti in parte col gruppo

vedi letture

Ripresa degli allenamenti in casa orino: agli ordini del tecnico Juric, ha svolto una sessione improntata dapprima sulla tattica e poi con esercitazioni a tema sul campo. Primi lavori in gruppo con i compagni per Belotti. Programma differenziato invece per Brekalo e Buongiorno, post trauma contusivo alla coscia patito nel match di domenica contro l'Udinese, e Zaza (non convocato a Udine per lombalgia acuta); seduta personalizzata per Edera.