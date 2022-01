Torino, Rincon in uscita. Amrabat obiettivo concreto

Si va sempre più verso la definizione dell’affare Rincon tra Torino e Sampdoria. L’uscita del centrocampista venezuelano farà da viatico alle operazioni da programmare in entrata per la società granata. Tra gli obiettivi principali spicca il nome di Amrabat, un profilo che Juric conosce molto bene e che vorrebbe poter avere di nuovo a disposizione per il resto del campionato. Il nodo da sciogliere in tal senso è legato alla formula del trasferimento, con i piemontesi che vorrebbero un prestito secco ed i gigliati che a loro volta spingono per inserire un riscatto per poter recuperare almeno in parte il sostanzioso investimento predisposto a suo tempo per aggiudicarselo.