Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Belotti dal 1'. Locatelli in panchina

vedi letture

Il Torino gioca per provare ad uscire dalla zona retrocessione, il Sassuolo per ambire alla zona europea. Il recupero della 24esima giornata, rinviata per i casi di Coronavirus all'interno del club granata, vede le due squadre affrontarsi per obiettivi opposti. De Zerbi opera un turnover parziale, schierando lo stesso attacco che ha battuto il Verona nello scorso turno di campionato. Davide Nicola ritrova il capitano Belotti che per la prima volta dopo la fine del mercato giocherà a fianco dell'ultimo acquisto per l'attacco del Toro, ovvero Sanabria: Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Murru, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Berardi, Defrel, Djuricic; Caputo