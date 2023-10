Torino, Sazonov alimenta l'emergenza difensiva. Grosso ematoma, pessimismo per il derby

Continua l'emergenza difensiva per il Torino, allargatasi nel weekend anche a Saba Sazonov: le lastre alle quali si è sottoposto hanno escluso ogni tipo di frattura. Scongiurando, dunque, l'ipotesi di un infortunio importante: buona notizia, tuttavia per il derby un suo recupero appare utopistico, sottolinea Tuttosport.

Giorno per giorno il club ne saprà di più: Juric fa gli scongiuri per poterlo avere almeno per la panchina, ma non è scontato. Dipenderà dalla rapidità nella quale verrà assorbita la botta, al momento c'è un grosso ematoma.