Torino, Schuurs rischia l'operazione alla spalla e di allungare di molto i tempi di recupero

Perr Schuurs rischia di doversi operare alla spalla lussata in occasione della partita vinta contro la Sampdoria. Il club non ha escluso questa ipotesi che verrà presa in considerazione dopo una nuova visita con uno specialista che dovrebbe essere effettuata nella giornata di oggi. Nel caso in cui si dovesse ricorrere all'intervento, i tempi di recupero si allungherebbero e non di poco. A quel punto il giocatore non sarebbe pronto neanche alla ripresa del campionato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.