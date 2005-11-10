Fiorentina, Dragusin: "La Serie A ha un posto speciale nel mio cuore. Ho iniziato da qui"

Radu Dragusin, difensore della Fiorentina, è stato intervistato dal TGR Rai Toscana, partendo dal modo in cui è entrato nella sua nuova realtà: "Le impressioni sono molto positive, i ragazzi mi hanno accolto benissimo. Conoscendo già tanti di loro e la lingua, per ambientarmi mi ci è voluto veramente poco".

Cosa significa per lei tornare a giocare in Italia?

"Sono felice di essere qua, la Serie A per me ha un posto speciale nel cuore, è da qua che sono partito. Bello essere tornato, non vedo l'ora di giocare".

Cosa l'ha convinto?

"Non c'è stato tantissimo tempo per essere convinto a venire, sicuramente il rapporto con il direttore Paratici ha reso questo trasferimento più facile e la sua fiducia nei miei confronti vuol dire tanto. Anche i tifosi mi hanno accolto bene, ho ricevuto tanti messaggi e dico loro grazie, li aspetto per lottare tutti insieme per la Fiorentina".