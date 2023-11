Torino, stasera l'occasione di Gemello. Ma non è una bocciatura per Milinkovic-Savic

Questa sera il Torino ospita il Frosinone nella partita valevole per i Sedicesimi di finale della Coppa Italia (fischio d'inizio alle ore 21) e la partita potrebbe essere l'occasione per vedere all'opera qualche volto meno abituale di casa granata. Mister Juric ha preannunciato che un po' di turnover lo farà, ma senza eccedere.

L'edizione odierna de La Stampa spiega che tra i giocatori attesi ad esserci stasera c'è anche il portiere di riserva Luca Gemello (23 anni). Non è comunque una bocciatura per Vanja Milinkovic-Savic, la scelta del club come primo portiere e dell'allenatore anche a fronte di qualche errore recente. Però Gemello è stato trattenuto in estate dal club, che gli ha anche rinnovato il contratto in scadenza e che - almeno questa sera - proverà a puntare su un suo lancio quando possibile.