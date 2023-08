Torino, svelata la terza maglia durante la presentazione di Bellanova: le immagini

In occasione della cerimonia di presentazione di Bellanova come nuovo giocatore del Torino, la società granata ha anche presentato la terza maglia che sarà adottata per la stagione sportiva 2023/24. Divisa con fondo nero quella del Toro 23/24, dalle tonalità piuttosto psichedeliche con delle "macchie" arancioni stile vernice che richiamano il colore delle bordature della maglietta. Eccola di seguito nel tweet del Torino.