Torino, tra piste a sorpresa e smentite

Proseguono i contatti per il mercato del Torino che verrà. Tra conferme e smentite: se da una parte la dirigenza ha negato i contatti con l’Hellas Verona per l’accoppiata Guner-Barak, dall’altra trova riscontro il contatto per Messias determinato a lasciare il Crotone dopo la retrocessione. Izzo sempre più verso la permanenza con un ruolo di guida per la retroguardia a tre del nuovo tecnico del Torino, mentre l’edizione in edicola di Tuttosport racconta dei contatti per un nome a sorpresa: si tratta di Gudmundsson del Groningen. Per l’attacco è monitorata anche la pista Antiste del Tolosa: l’ex obiettivo del Milan piace anche all’Atalanta.