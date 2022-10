Torino, tre sconfitte di fila: con Juric non era mai successo, i granata devono cancellare Napoli

Riparte come aveva finito, con una sconfitta, ma se non altro ritrova Sanabria: il Toro cade anche a Napoli, per la prima volta Juric perde per tre volte di fila con i granata, anche se può sorridere per il ritorno al gol del paraguayano. Il 3-1 del Napoli, però, è completamente diverso dal solito, perché la squadra del croato non ci capisce nulla per mezz’ora. Un approccio distratto e confuso, tanto da concedere vere e proprie praterie ad Anguissa e Kvaratskhelia: i due azzurri ne approfittano e, dopo cavalcate cominciate addirittura nella propria metà campo, fanno tris dopo appena 37 minuti. Poi la squadra di Spalletti cala, il Toro si sveglia e Sanabria prima fa gol, poi per pochissimo non trova la doppietta. Nella ripresa è una partita molto più combattuta, i granata tornano a fare ciò che avevano abituato ma ormai è troppo tardi per puntare alla rimonta. Delude Miranchuk, al ritorno dopo un mese e mezzo e subito buttato nella mischia, così come stupiscono le amnesie di squadra e retroguardia che hanno permesso al Napoli di dilagare nel primo tempo.

Approccio sbagliato

“C’è stata poca attenzione all’inizio, è stato penalizzante – l’analisi di Juric nel post-partita – e loro con forza hanno saputo approfittarne”. Ha stupito molto, infatti, il modo in cui i suoi ragazzi si sono fatti infilare dal Napoli: “Non abbiamo mai concessi spazi del genere – commenta amaramente l’allenatore – e abbiamo avuto poca concentrazione sui particolari e sulle cose in cui siamo sempre stati eccellenti: ho visto i nazionali spenti, sembrava che avessero speso tanto a livello emotivo durante i rispettivi impegni”. Ora bisogna ripartire: “Dobbiamo alzare il livello di aggressività e di gamba – conclude Juric, espulso per proteste nella ripresa – e cercheremo di fare meglio già dalla prossima gara”. Sarà domenica prossima contro l’Empoli, all’Olimpico Grande Torino, con i granata che avranno l’obbligo di ripartire dopo tre sconfitte consecutive. Anche per presentarsi al derby contro la Juventus del 15 ottobre con un altro umore e un’altra autostima