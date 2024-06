Torino, tutto pronto per il riscatto di Masina. Ma provano a inserirsi Bologna e Monza

Uno dei giocatori che il Torino ha intenzione di confermare senza grandi dubbi è Adam Masina (30 anni), anche per via delle condizioni alle quali si farebbe il trasferimento a titolo definitivo del difensore dall'Udinese. Il diritto di riscatto è fissato a 1 milione di euro, ma i granata e il loro direttore Vagnati devono muoversi rapidamente, poiché il Monza e soprattutto il Bologna stanno cercando di inserirsi.

In particolare, i rossoblù possono offrire una cifra maggiore per quanto riguarda l'ingaggio, oltre alla possibilità di giocare in Champions League. Nonostante ciò, Vagnati è fiducioso, conoscendo Masina dai tempi della Giacomense e avendo già i contratti pronti per l'acquisto del classe 1994.