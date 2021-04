Torino, uno spiraglio di luce targato Mandragora

Il crollo verticale del Benevento, unito alla rete da applausi di Mandragora riescono a far sorridere il Torino nonostante la mancata vittoria in quella che aveva tutta l’aria di poter rappresentare una gara chiave contro il Bologna di Mihajlovic. I contorni della lotta salvezza lasciano ben sperare i granata che si trovano in una posizione complicata ma risolvibile, alla luce dei quattro punti di margine su di un Cagliari in salute ma con una partita in meno da disputare e soprattutto a causa delle difficoltà di una squadra sannita che non vince dall’exploit di Torino contro la Juventus. Il prossimo impegno sarà delicatissimo perché vedrà i ragazzi di Nicola fronteggiare un Napoli condito dalle rinnovate speranze di poter entrare a far parte dell’Europa che conta, ma le gare degli avversari diretti contro Roma ed Udinese potrebbero nascondere ulteriori insidie. Insomma uno spiraglio di luce firmato Mandragora che illumina la strada del Torino verso la salvezza, e chissà, un progetto più efficace e duraturo rispetto a quelli proposti negli ultimi anni.