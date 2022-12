Torino, Vagnati cerca muscoli in mediana: sondaggio per Touré, piace anche Sulemana

vedi letture

Il Torino cerca muscoli sul mercato per completare la mediana di Juric. Come riporta Tuttosport, dopo il sondaggio per Idrissa Touré del Pisa, i granata avrebbero messo nel mirino anche Ibrahim Sulemana dell'Hellas Verona.

Centrocampista di sostanza, il ghanese di 19 anni costa fra i 3 e i 3,5 milioni di euro. Il tedesco costerebbe invece qualcosa in meno.