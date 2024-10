TMW Torino, Vagnati: "Dispiace per il primo tempo con la Lazio. Adesso c'è l'Inter, no paragoni"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, parla così del momento della squadra di Paolo Vanoli, a margine dell’inaugurazione della via dedicata a Giorgio Ferrini: "Mi è dispiaciuto il primo tempo con la Lazio. Non deve essere un peso da portare avanti, stiamo facendo bene, siamo sulla strada giusta. Contro l’Inter non facciamo paragoni dal punto di vista tecnico, sarà una partita difficile, cerchiamo di avere l’atteggiamento giusto e il furore agonistico", le parole raccolte dall'inviato TMW.

Troppi gol subiti, dove sono da ricercare le colpe?

"Dispiace prendere gol per errori tecnici, dobbiamo toglierli o almeno limitarli. Continuiamo a seguire Vanoli, dobbiamo avere più personalità nella gestione della gara".

Si aspettava questo approccio da Adams?

"Quando una squadra vuole fare qualcosa di più ci vuole concorrenza perché aiuta a migliorarsi, ad avere un allenamento sempre al massimo. Porta benefici, chi non riesce a stare nella concorrenza non può alzare il livello. Adams sta facendo bene, ma non dimentichiamoci anche degli altri, anche Coco sta facendo bene così come Paleari. Continuiamo così".