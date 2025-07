Torino, non solo Volpato per l'attacco: contatti con il Wolfsburg per Cerny.

Il mercato del Torino sembra smuoversi, sia in entrata che in uscita. Nuovo nome per la finestra estiva dei trasferimenti dei granata: secondo quanto riporta Sky Sport, sono stati avviati i primi contatti con il Wolfsburg per prendere Vaclav Cerny.

La priorità del club infatti sembra essere quella di aggiungere tasselli per il reparto d'attacco e l'esterno offensivo ceco classe 1997 è finito nel taccuino del direttore sportivo Davide Vagnati. Nella passata stagione, Cerny ha giocato in prestito al Rangers, con cui ha messo a segno 12 gol e 4 assist in 33 presenze. Il giocatore in particolare sarebbe apprezzato per la sua duttilità e la capacità di coprire entrambe le fasce.

Il suo nome comunque si aggiunge a quello di Cristian Volpato, talento classe 2003 in forza al Sassuolo che già piace al Toro.

Capitolo Saul Coco: lo Spartak Mosca ha presentato un’offerta per il difensore che in queste settimane è stato tentato dall'Al Duhail in Qatar, con la trattativa che poi non è andata in porto. Come vi abbiamo raccontato qui su TuttoMercatoWeb.com infatti, il difensore ex Las Palmas non è mai stato convinto dal trasferimento, dato che non vorrebbe lasciare l'Europa dopo questa annata in granata.