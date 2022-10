Torino, Vagnati: "Recupero Miranchuk importante, ci darà soddisfazioni"

Manca pochissimo al fischio d'inizio di Napoli-Torino e a prendere la parola è il direttore sportivo dei granata, Davide Vagnati, che pone l'accento sul rientro di Miranchuk, pedina fondamentale per il gioco di Juric: "Il suo è un recupero importante per le qualità che ha. Noi in quel ruolo determiniamo molto e si alui sia gli altri devono darci qualcosa. Oggi ha la possibilità di rientrare e vediamo, ci darà delle soddisfazioni", le sue parole ai microfoni di DAZN.