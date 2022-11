Torino, valutazioni sul riscatto di Miranchuk: i granata vorrebbero uno sconto dall'Atalanta

Aleksej Miranchuk in questo primo spezzone di stagione nel Torino, in prestito dall'Atalanta, sta convincendo e i granata iniziano a pensare a proposito del suo riscatto, fissato a 12 milioni di euro. Come scrive Torinogranata.it, la società piemontese vorrebbe un leggero sconto rispetto alla cifra prefissata.