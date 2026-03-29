Totti o Nico Paz? Fuser: "Scelgo tutta la vita Francesco". Poi sul caos Lazio: "Cose normali"
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Diego Fuser, ex calciatore tra le altre della Lazio, è intervenuto a Sportitalia a margine dell'evento Operazione Nostalgia a Roma. Queste le sue dichiarazioni, a partire dalla battuta su chi sceglierebbe tra Totti e Nico Paz: "Tutta la vita Francesco (ride, ndr)".
Poi, un commento sulle frizioni tra Lotito e i tifosi della Lazio: "Penso che sia una cosa normale, una cosa ciclica che ogni tanto succede in quasi tutte le società. Speriamo che riescano a trovare un giusto accordo tra tutti per fare il bene della Lazio".
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