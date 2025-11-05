Fuser: "Alla Lazio quattro anni bellissimi. Ora non mi ha mai invitato all’Olimpico..."

Scelse la Lazio per Dino Zoff Diego Fuser. L'ex centrocampista ha raccontato il suo approdo in biancoceleste nel corso dell'intervista concessa ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Sono stati quattro anni bellissimi, ho avuto l’onore di indossare la fascia da capitano e sollevare coppe".

L'unico rammarico è per come è finita, racconta: "Dopo tutte le soddisfazioni che ci siamo tolti sì, credo che lo avrei meritato. Sono stato lasciato andare come fossi uno dei tanti. Diciamo che il suggerimento arrivò da chi non faceva l’allenatore ma era come se lo facesse".

Il riferimento è a Roberto Mancini, molto ascoltato da Sven Goran Eriksson. Poi, dopo tre anni a Parma, il suo passaggio alla Roma che non fu preso bene dei laziali: "Ripeto, non mi aspettavo un trattamento del genere. Sono legato ai biancocelesti, insieme abbiamo passato stagioni bellissime e non sarei mai andato direttamente alla Roma.

Ma avevo fatto tre stagioni a Parma, non immaginavo di scatenare tante reazioni negative. Spesso i tifosi non capiscono che per noi è un lavoro. Rispetto e capisco la passione, però ritengo che ogni tanto ci voglia un po’ di rispetto per chi ti ha dato tutto. Pensi che la Lazio non mi ha mai invitato all’Olimpico...".