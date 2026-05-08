Diego Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"

A parlare a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Diego Fuser.

Fiorentina, Vanoli potrebbe andare via:

"Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato... non lo capirò mai questa cosa. ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno".

Torino, si parla di Juric o Gattuso?

"Gattuso lo vedo da Torino. Ha carisma, è uno di temperamento".

Grosso alla Fiorentina?

"Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare, di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori. Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo".

La Roma ci va in Champions?

​​​​​​​"Ci sarà il derby, ma è difficile predire un risultato".

E la finale di Coppa Italia?

"La Lazio si è ripresa, ha fatto belle partite, speriamo che possano alzare un trofeo, perchè ti salva una stagione. Per l'ambiente farebbe molto bene".