Tra Cagliari e Atalanta trionfa la noia: 0-0 al 45’, poche emozioni alla Sardegna Arena

vedi letture

Pochissime occasioni da gol e punteggio bloccato sullo 0-0 alla Sardegna Arena tra Cagliari e Atalanta. Rossoblù e nerazzurri non hanno ancora trovato il gol dopo 45’ di gioco: gara con tante interruzioni e una buona prestazione difensiva da parte della squadra di Di Francesco. Tutto rimandato al secondo tempo, gli uomini di Gasperini dovranno cambiare atteggiamento per poter strappare la vittoria in un match davvero complicato.

POCHE OCCASIONI - Cagliari subito aggressivo nei primi minuti di gioco, con gli orobici ad attendere la compagine rossoblù nella propria metà campo. Djimsiti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si salva anche grazie al palo, poi gli ospiti allontanano il pericolo in qualche modo. I nerazzurri non riescono a sviluppare azioni offensive, i rossoblù lasciano pochi spazi: il match, inevitabilmente, scivola via senza troppe emozioni. Al 24’ Djimsiti prova a girare di testa un cross di Ilicic, ma il numero 19 non trova lo specchio della porta.

RITMI BASSI - L’Atalanta va a fiammate, il Cagliari gestisce e alza la diga davanti a Cragno. I nerazzurri provano anche a giocare di prima intenzione per poter scardinare la difesa di casa, ma manca sempre l’ultimo passaggio. Ilicic si piazza in cabina di regia, anche se lo sloveno spesso predica nel deserto: meglio la compagine sarda in difesa, Godin e Rugani non concedono praticamente nulla. Nessun gol, tutto rimandato alla seconda frazione di gara.

Segui la diretta testuale di Cagliari-Atalanta su TuttoMercatoWeb.com!