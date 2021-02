Tra poco Roma-Milan: è la prima volta per Romagnoli in panchina in questa stagione

Stefano Pioli lascia per la prima volta Alessio Romagnoli in panchina. In questa stagione non era mai successo: il capitano del Milan, in campionato, resta fuori a guardare la partita. Ha saltato per adesso cinque partite ma quattro per infortunio e una per squalifica. Per il resto, Romagnoli ha sempre giocato dal 1': giocano Tomori e Kjaer.