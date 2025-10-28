Tudor fa storia: nessuno peggio di lui nel campionato a tre punti. Ma non in assoluto

Nessuno è stato esonerato prima nella storia dei tre punti da parte della Juventus. Almeno in relazione alle giornate del nuovo campionato in corso, con solamente otto partite, dodici punti fatti frutto di tre pareggi, tre vittorie e due sconfitte, l'ultima fatale con la Lazio. Solo Ciro Ferrara si era avvicinato nel 2009-2010, portando poi in dote Alberto Zaccheroni dalla ventiduesima in poi, con grandi critiche e una Juventus incapace di reagire e che arriverà settima in campionato, accendo all'Europa League.

Nessuno prima della decima giornata: gli esonerati sono stati Thiago Motta, alla ventinovesima, Massimiliano Allegri, alla trentaseiesima dopo aver vinto la Coppa Italia ma per motivi diversi da quelli tecnici. Marcello Lippi, alla ventesima, si parla di un Giubileo fa, anno 1999-2000. Se vogliamo andare indietro nel tempo bisogna aspettare il 1969-70, con l'argentino Luis Carniglia che dura solamente sei giornate dopo avere scritto pagine con il Bologna (un secondo e un terzo posto, ma anche un esonero).

Più facile negli anni cinquanta, ma parlavamo davvero di un altro calcio, completamente diverso. Igor Tudor quindi non è stato il peggiore in assoluto, soprattutto considerando che nel frattempo ha perso tre gare in campionato in sedici partite. Il problema, semmai, è che la sua scelta non è mai stata la preferita da parte della società.