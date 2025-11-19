TMW Tudor e Juric? Dawidowicz: "Per me sono top. Fossi un allenatore prenderei Coppola"

Paweł Dawidowicz, nel corso della sua intervista rilasciata quest'oggi, ha parlato della sua scelta di salutare l'Italia. "“Prima potevano interessarmi i soldi. Ora giocherei gratis… Quasi. Dopo la conclusione dello scorso campionato ho deciso di vedere altre cose, di cambiare. Avevo avuto offerte da parte di squadre di Serie A, ma volevo provare qualcosa di differente”.

A Verona come stava?

“Tutto top. Alla mia famiglia è piaciuta molto, stavo bene e non mi mancava niente”.

Quindi è stata una scelta economica.

“C’era tanta differenza, volevo provare. Ora voglio stare in Europa, perché ho un figlio piccolo e mia moglie per ora vuole rimanere in Polonia. Io viaggerò da solo in questi mesi, poi in caso abbia due giorni liberi posso prendere un volo e tornare da loro. Andando negli Stati Uniti sarebbe più difficile”.

Lei ha avuto Tudor e Juric…

“Per me sono tra i migliori allenatori che ho avuto. Da Verona sono arrivati alla Juventus e all’Atalanta, vuol dire molto. Poi nel calcio ci sono momenti in cui va tutto bene, altri meno. Però sono di alto livello”.

Juric è stato esonerato tre volte in un anno.

“Succede. Almeno finché non trovi il posto giusto e tutto inizia a funzionare, mettendo le cose a posto”.

Ultima: chi prenderebbe se fosse un allenatore?

“Domanda difficile, preferirei non fare nomi… Ma dico Coppola. Giovane, forte. E come persona è molto stabile”.