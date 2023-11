Tutti su Colpani, anche la Lazio ci pensa: al Monza potrebbe andare Basic più conguaglio

Stando a quanto scrive oggi Il Messaggero la Lazio è già in fila in gran segreto per la rivelazione Andrea Colpani, convocato per la prima volta da Spalletti in azzurro. Il trequartista del Monza è già a quota 6 reti in 12 giornate, l’Inter ha ammesso di seguirlo, Milan e Roma sono dietro ma il colpo a sorpresa potrebbe essere di Lotito.

A Monza potrebbe andare Basic più conguaglio

Il quotidiano romano parlare di un rapporto privilegiato fra Galliani e il patron della Lazio, ma servono comunque almeno 20-25 milioni per sbaragliare la concorrenza big su questo gioiello. Nell’affare potrebbe finire Basic per abbassare il conguaglio.

Ieri il giocatore ha svelato di aver appreso dai social della sua prima chiamata in azzurro: "Ho scoperto della convocazione da un post degli ‘Azzurri’, sapevo di essere stato pre-convocato, ma non avevo la certezza. Ci speravo perché sto dando il massimo con il Monza. È un’emozione pazzesca essere qua a Coverciano e giocare per la Nazionale - ha spiegato il centrocampista dei brianzoli ai microfoni di Azzurri Live -. Il mio mito? Totti. Spalletti? ha una grande personalità, ti fa stare tranquillo. Il timore di non qualificarci agli Europei ci fa alzare il livello di concentrazione”.