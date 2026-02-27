Monza, mossa a sorpresa di Bianco: Colpani giocherà come quinto di centrocampo
Il tecnico del Monza Paolo Bianco ha optato per una formazione a trazione anteriore per la sfida di questo pomeriggio contro la Virtus Entella. Oltre all’attacco pesante con Petagna al fianco di Cutrone infatti l’allenatore biancorosso ha scelto un centrocampo di qualità con Hernani e Pessina al fianco di Colombo e soprattutto Andrea Colpani che agirà da esterno a tutta fascia sulla destra con Azzi dalla parte opposta.
Un ruolo che il classe ‘99 ha ricoperto in passato per qualche scampolo di partita, ma raramente dal primo minuto, a differenza invece del ruolo di esterno d’estro d’attacco (in un tridente o in una linea a tre alle spalle del centravanti), che lo costringerà a un lavoro in fase di copertura che non sembra essere propriamente nelle corde dell’ex viola, ma che in fase di possesso e costruzione potrebbe rappresentare un’arma in più per aumentare la pericolosità offensiva e le soluzioni negli ultimi 20-30 metri.
Queste le formazioni ufficiali:
Monza (3-5-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni; Colpani, Hernani, Colombo, Pessina, Azzi; Cutrone, Petagna. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Ravanelli, Obiang, Keita, Bakoune, Ciurria, Capolupo, Caso, Mota. Allenatore Paolo Bianco
Virtus Entella (3-4-1-2): Colombi; Parodi, Alborghetti, Marconi; Mezzoni, Squizzato, Benedetti, Turicchia; Franzoni; Guiu, Tirelli. A disposizione: Del Frate, Siaulys, Bariti, Boccadamo, Cuppone, Della Vecchia, Debenedetti, Del Lungo, Di Mario, Karic, Nichetti, Tiritiello. Allenatore Andrea Chiappella
