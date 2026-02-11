Südtirol-Monza 0-0, le pagelle: muro Kofler, male Cutrone e Colpani

Risultato finale del match: Südtirol-Monza 0-0

SÜDTIROL

Adamonis 6 - Mai impensierito dall'attacco avversario nel corso del primo tempo, nella ripresa deve compiere due sole parate su conclusioni non irresistibili.

Veseli 6,5 - Argina molto bene Dany Mota ed è attento e preciso in quasi tutte le occasioni in cui è chiamato in causa.

Kofler 7 - Il promettente difensore 20enne vince nettamente il duello con un avversario ostico come Patrick Cutrone. Sfiora il gol nella ripresa sugli sviluppi di un calcio piazzato.

El Kaouakibi 6,5 - Anche il difensore marocchino è autore di una prova solida, con poche sbavature.

Molina 6 - in un match in cui si attacca davvero poco, è chiamato a contenere le avanzate di Azzi e difensivamente è impeccabile.

Crnigoj 5,5 - Scelto lui al posto di Tait dal 1'. Si inserisce spesso e supporta la manovra offensiva dei padroni di casa, sul lato tecnico è decisamente rivedibile. (Dal 71' Tait 6 - Serve un assist fantastico per Pecorino, ma l'attaccante dilapida l'occasione da gol).

Tronchin 6 - Tanta corsa al servizio dei suoi, meno incisivo con il pallone tra i piedi. Nel finale del primo tempo ha una buona occasione per impensierire Thiam, ma non è freddo sotto porta. (Dal 64' Frigerio 6 - Ottimo ingresso da parte del centrocampista ex Milan).

Casiraghi 6 - Partita di grande sacrificio per il centrocampista, costretto a dedicarsi più al lavoro nella propria metà campo che in quella avversaria. (Dall' 89' Bordon S.V.)

S.Davi 6 - Primo tempo attento del numero 24, costretto poi ad essere sostituito all'intervallo dopo il contrasto con Bakoune, in cui ha avuto la peggio il suo ginocchio. (Dal 46' F.Davi 6 - Cambia il Davi in campo, ma non l'apporto sulla corsia sinistra dei tirolesi).

Verdi 6 - È la luce di questa squadra, anche se spesso ad intermittenza. Non si trova mai con Pecorino, mentre Tronchin a non sfrutta il suo grande assist. Sui calci piazzati resta tra i migliori della Serie B. (Dal 64' Tonin 6 - Si sacrifica tanto per i suoi).

Pecorino 5 - Serata piuttosto anonima anche per il centravanti di casa, che macchia ulteriormente la sua partita con un errore clamoroso sotto porta.

Fabrizio Castori 6,5 - La sua squadra blocca tutte le trame di gioco di un Monza sicuramente poco ispirato e molto teso. Continua il trend positivo, dall'inizio del 2026 i biancorossi non hanno mai perso e hanno raccolto 4 vittorie e 2 pareggi.

MONZA

Thiam 6 - Rischia di combinarla grossa in collaborazione con Carboni in avvio, andando vicino all'autorete. Poi è attento su Tronchin in uscita e davvero poco impegnato nei restanti minuti di gioco.

Delli Carri 6 - Attento in fase difensiva, poco preciso quando prova ad impostare dal basso e più in generale quando si ritrova con il pallone tra i piedi.

Carboni 6,5 - Thiam lo salva, deviando il suo pericoloso passaggio all'indietro in calcio d'angolo. Difensivamente non demerita e alla fine dei conti è lui ad essere il più pericoloso dei suoi offensivamente: va vicino al gol in due occasioni.

Lucchesi 6 - È la novità della retroguardia rispetto al match contro l'Avellino e, complici anche le scarse vene realizzative della gara, merita pienamente la sufficienza. (Dal 75' Lucchesi S.V.)

Bakoune 5,5 - L'esterno italiano classe 2006 ha la sua occasione per mettersi in mostra, ma gioca una partita molto timida e priva di spunti. Avrà il tempo per rifarsi.

Colombo 5 - Parte lui dall'inizio e non Obiang: sbaglia tantissimo con il pallone tra i piedi e rimedia anche l'ammonizione. Bianco lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (Dal 46' Obiang 6 - Dà qualcosa in più alla squadra di Bianco in mediana, in entrambe le fasi).

Pessina 6 - Prova a dare un po' di ordine in mediana e con l'ingresso di Obiang anche lui sale di livello. Decisivo nel salvare sulla linea di porta sul colpo di testa di Kofler.

Azzi 5,5 - Il piano di Castori è visibile fin dall'inizio: bloccare le avanzate offensive dell'esterno brasiliano. Molina esegue perfettamente e il giocatore del Monza fatica molto.

Colpani 5 - Serata no, in un primo tempo avaro di occasioni ed emozioni, lui ha una rara e buona opportunità in contropiede, ma sbaglia completamente il passaggio decisivo. (Dal 46' Ciurria 5,5 - Una grandissima occasione sprecata con una scelta sbagliata: provare a servire Pessina invece di calciare da ottima posizione).

Mota 5 - Una conclusione respinta dalla difesa avversaria e poco altro nei suoi 45 minuti sul rettangolo di gioco. (Dal 46' Petagna 6 - Il suo ingresso giova all'attacco del Monza, agisce da boa e da una sua sponda Carboni va vicino al gol).

Cutrone 5 - C'era tanta curiosità per la sua prima titolarità con la maglia del Monza: ci si aspettava decisamente di più, eclissato da Kofler. (Dal 64' Keita Baldé 5,5 - Si fa vedere con un paio di cross interessanti e poco altro).

Paolo Bianco 5 - Il Monza ha una grande opportunità per agganciare la capolista, ma la spreca malamente: primo tempo tra i peggiori della stagione, neanche i 3 cambi all'intervallo e le rotazioni in attacco sono servite a smuovere il risultato.