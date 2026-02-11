Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolista

La 24ª giornata di Serie B si concluderà nella serata di oggi, mercoledì 11 febbraio, con 4 gare e tra queste risalta quella dello stadio Druso tra i padroni di casa del Südtirol e il Monza. Fischio d’inizio fissato alle ore 19:00.

I biancorossi stanno vivendo un momento di forma ottimo: nelle ultime cinque uscite sono arrivate quattro vittorie e un pareggio, a reti inviolate contro la Carrarese nel corso della scorsa giornata di campionato. La squadra guidata da Fabrizio Castori si trova momentaneamente al centro della classifica.

Dall’altra parte arriva invece un club che si candida fortemente alla promozione per la prossima Serie A: il Monza di Paolo Bianco ha l’opportunità di allungare momentaneamente su Frosinone e Palermo, con la possibilità così di agganciare il Venezia capolista, uscito sconfitto dall'impegno con il Modena.

All’andata, all’U-Power Stadium, il risultato finale fu di 1-1: alla rete del vantaggio del Monza di Maric, rispose Odogwu per i tirolesi. Le due squadre si sono ritrovate, prima di questa stagione, nei trentaduesimi di finale della scorsa edizione della Coppa Italia. I brianzoli allora allenati da Alessandro Nesta ebbero la meglio ai calci di rigore.

A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Mucera, della sezione di Palermo. I suoi assistenti saranno Francesco Luciani di Milano e Gilberto Laghezza di Mestre. Il IV ufficiale designato per la gara è Daniele Perenzoni di Rovereto. Al VAR pronta la coppia formata da Fabio Maresca di Napoli e Matteo Gualtieri di Asti.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL - Castori non avrà a disposizione Zedadka e Martini infortunati, oltre a Merkaj, squalificato. Il tecnico dei tirolesi dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2: Adamonis tra i pali, Veseli, Kofler ed El Kaouakibi a comporre il terzetto difensivo. Molina e Davi sulle corsie laterali, con Tait, il rientrante Tronchin e Casiraghi in mediana. In attacco è Pecorino ad essere il favorito per affiancare Odogwu.

COME ARRIVA IL MONZA - Bianco potrebbe cambiare qualche pedina rispetto alla vittoria contro l’Avellino: davanti a Thiam c’è Lucchesi in pole per completare la linea difensiva con Delli Carri e Carboni. A centrocampo conferme invece per Birindelli a destra, Obiang e Pessina in mediana, con Azzi a sinistra. In attacco si alzano le quotazioni di Patrick Cutrone nel ruolo di centravanti, alle sue spalle sono in 3 per due maglie, Colpani e Caso sono leggermente in vantaggio su Dany Mota.