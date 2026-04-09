Udinese, a Milano con un Davis in più in attacco. Farà coppia con Zaniolo

Possibile rientro tra i convocati anche per Buksa

(ANSA) - UDINE, 09 APR - L'Udinese si appresta all'anticipo del tardo pomeriggio di sabato con il Milan con una discreta situazione psico-fisica. I friulani hanno imbrigliato il Como - terzo attacco della Serie A dopo Inter e Juventus - costringendolo a un pareggio a reti bianche e ora vogliono replicare coi rossoneri. Per farlo, in avanti recuperano Davis, che ha scontato la squalifica e farà coppia con Zaniolo. In rialzo anche le quotazioni di Buksa: potrebbe tornare almeno tra i convocati.

Runjaic dovrà rinunciare soltanto a Zanoli e Zemura. A centrocampo, Atta ed Ekkelenkamp dovranno garantire appoggio alle punte, mentre dietro Kristensen, Kabasele e Solet avranno il compito di inaridire la fase offensiva della formazione di Allegri. C'è entusiasmo per la gara: già venduti alla tifoseria organizzata 1.200 biglietti per il settore ospiti. (ANSA).