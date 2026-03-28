Udinese, Bertola: "Nazionale obiettivo, per ora la tifo. Qualche difficoltà nel salto in Serie A"

Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, è stato intervistato da Sky Sport a margine dell'amichevole vinta di misura dai bianconeri contro il Pordenone: "La nazionale è un obiettivo che mi son fissato di poter raggiungere e ci spero, intanto faccio il tifo per l'Italia. Per fortuna abbiamo vinto con l'Irlanda del Nord. Qui il talento c'è, bisogna solo avere il coraggio di far giocare i ragazzi, senza bruciare le tappe perché ognuno ha il suo percorso e degli step da dover fare. Ma gente come Pio, Palestra, Pisilli e Coppola si sono meritati la convocazione".

Com'è stato per lei l'impatto in Serie A, salendoci dalla B?

"Venendo dalla serie minore qualche difficoltà c'è stata: intensità più alta, devi pensare velocemente. Però grazie a mister, compagni e staff cresci e ti migliori. Comunque è uno dei campionati più difficili per tattica e intensità".