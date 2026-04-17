Udinese, si ferma anche Bertola: il report sull'infortunio muscolare del difensore
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Nuovo infortunio in casa Udinese, in vista del match contro il Parma che si giocherà domani pomeriggio alle 15 al BluEnergy Stadium. Ai già infortunati Davis, Zemura e Zanoli si aggiunge anche Nicolò Bertola che nelle ultime ore ha riportato un problema muscolare alla coscia destra. Questo il report del club friulano:
"Udinese Calcio comunica che Nicolò Bertola ha riportato una lesione muscolare al retto femorale della coscia destra. Il calciatore sarà valutato settimanalmente ed ha già iniziato l’iter di recupero".
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