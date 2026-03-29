Udinese con il Como senza Davis: Gueye e Bayo non convincono in amichevole

L’Udinese è al lavoro in questa sosta per le nazionali con in calendario un impegno particolarmente tosto nel prossimo turno di Serie A. Tra una settimana, infatti, al Bluenergy Stadium arriverà il Como, la squadra forse più in forma del campionato. Come spesso accade, mister Runjaic sta lavorando senza qualche elemento impegnato in questo momento in gare internazionali, come Okoye, Karlstrom e Mlacic. Buona parte del gruppo comunque è rimasta a Udine e questo sta permettendo al tecnico di fare qualche esperimento, anche perché il 6 aprile mancherà un pezzo fondamentale come Davis causa squalifica.

Per lavorare al meglio l’Udinese ha giocato in amichevole contro il Pordenone per tenere alti i giri del motore, mandando in campo la difesa titolare, un centrocampo con Zarraga al posto di Karlstrom impegnato con la Svezia e un’inedita coppia d’attacco formata da Bayo e Gueye. Le risposte sono state un po’ contrastanti, con il reparto offensivo che non ha dato dei feedback particolarmente convincenti in ottica Como. Ci ha pensato Piotrowski ad evitare lo 0-0 finale segnando nel finale il gol vittoria per la compagine bianconera.

Un’amichevole che ha lasciato anche un potenziale strascico visto che le condizioni di Kristensen, uscito dolorante nella zona dei flessori, saranno da monitorare. Intanto però Runjaic continuerà ad andare a caccia della miglior soluzione per sostituire Davis, parso fino ad oggi insostituibile (una vittoria e tre sconfitte consecutive senza il centravanti). Zaniolo (risparmiato per l’amichevole) sarà ovviamente al suo posto nel tandem d’attacco, ma con Buksa infortunato né Bayo né Gueye hanno per ora convinto in quel ruolo e quindi il tecnico dovrà continuare a riflettere per trovare la soluzione migliore da portare nella sfida contro il Como.