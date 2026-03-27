Pordenone-Udinese 0-1, di Piotrowski il gol che decide l'amichevole del Bottecchia

L'amichevole giocata allo stadio Bottecchia contro il Pordenone termina con una vittoria di misura per l'Udinese di Runjaic. In campo anche diversi elementi che hanno avuto meno minuti in questa stagione e anche due ragazzi della formazione Primavera per la squadra friulana. Il vantaggio bianconero arriva solo nel finale, a tre minuti dalla fine, a opera di Jakub Piotrowski, che batte Meneghetti con un diagonale. Questo il tabellino della gara:

PORDENONE (3-5-2): Mason (dal 1’ st M. Meneghetti); Viatori (dal 1’ st Del Savio), Colombera (dal 1’ st Maurutto), Sartore (dal 1’ st Facca); Zamuner (dal 1’ st Lisotto), Toso (dal 34’ st Cariddi), Criaco (dal 1’ st Consorti), Landolfo (dal 25’ st Pazienti), Borsato; Zorzetto (dal 1’ st L. Toffoli), Filippini (cap.) (dal 1’ st S. Toffoli).

A disposizione: Carniello, De Pin, Fantuzzi, C. Meneghetti.

All. Campaner

UDINESE (3-5-2): Padelli (dal 1’ st Sava); Kristensen (cap.) (dal 1’ st Kamara), Kabasele (dal 15’ st Bertola), Solet (dal 25’ st Vettor); Ehizibue (dal 15’ st Ekkelenkamp), Piotrowski (dal 43’ st Ramku), Zarraga, Atta, Arizala; Bayo, Gueye.

A disposizione: Ramljak, Davis, Zaniolo, B. Camara, Dal Vì, Del Pino, Mossolin.

All. Runjaic.

Arbitro: Zanotti

Assistenti: Ceolin - Laghezza

Marcatori: Piotrowski (U) al 42’ st