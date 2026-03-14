Udinese-Juventus, formazioni ufficiali: Spalletti con Yildiz falso nueve
Di seguito le formazioni ufficiali di Udinese-Juventus, partita valida per la 29ª giornata di Serie A.
Confermate le indiscrezioni della vigilia che vedevano Spalletti puntare su Kenan Yildiz come falso nueve. Panchina per David e Cabal. Runjaic punta su Zarraga esterno destro e arretra Ehizibue come braccetto di difesa, preferendolo a Mlacic. Atta preferito a Piotrowski a centrocampo.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Ehizibue, Kabasele, Kristensen; Zarraga, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp. Sava, Padelli, Gueye, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, Solet, Camara, Miller. All. Kosta Runjaic.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. A disp. Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, David, Cabal. All. Luciano Spalletti.
ARBITRO: Mariani di Aprilia.
ASSISTENTI: Bindoni e Tegoni.
IV UFFICIALE: Rapuano.
VAR: Maggioni.
AVAR: Marini.