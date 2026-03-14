Udinese, Kamara: "Proviamo a fare bella figura e a divertirci"
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Hassane Kamara, difensore dell'Udinese, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Juventus. Le sue parole: "Penso che quando giochi con le grandi squadre sei sempre carico. Sappiamo che sono fortissimi, oggi siamo focalizzati. Proviamo a fare bella figura e a divertirci".
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