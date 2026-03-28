Udinese, Kamara torna sugli insulti razzisti: "È stato brutto, denunciamo per principio"

Hassane Kamara, esterno dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando sugli episodi di razzismo dei quali è stato vittima nel corso della partita contro il Genoa, ai quali ha seguito la denuncia da parte del club.

Kamara torna così sull'episodio e sugli strascichi: "È stato brutto ma sono cose che succedono. Con la società vogliamo fare qualcosa e denunciare, bisogna sensibilizzare la gente sul fatto che queste sono cose gravi. Io vivo bene e la mia vita non cambia, ma ci sono persone che soffrono per via delle discriminazioni e vorrei supportare loro".

E ancora, conclude così nella sua intervista Kamara: "Ho ricevuto tanto sostegno e la cosa mi ha toccato davvero, quando vedi che la gente ti aiuta in una situazione difficile ti fa molto piacere. Idem la squadra, che si è messa a mia protezione con vari messaggi, idem la società. Non volevo mettere un punto sul razzismo, ma è una questione che riguarda ogni discriminazione. Di fronte a cose così è importante sensibilizzare, per principio abbiamo fatto una denuncia".