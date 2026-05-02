Udinese, Kamara: "Abbiamo l'obiettivo dei cinquanta punti"

Hassane Kamara, esterno dell'Udinese, ha parlato nel pre-partita ai microfoni di Dazn: "E' una partita importante per tutti noi. Abbiamo l'obiettivo dei cinquanta punti ma soprattutto per l'anniversario del terremoto. Siamo qui per rappresentare il popolo, che paga il biglietto. L'obiettivo è importante ma dobbiamo rimanere concentrati sulla partita. Ogni giocatore quando gioca una stagione ha un obiettivo".