Live TMW Udinese, Kamara: "Il lavoro fatto sta pagando, ci divertiamo molto"

17.10 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Hassane Kamara, giocatore dell'Udinese , per commentare il risultato maturato contro il Torino nel trentacinquesimo turno di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

17:16 - Inizia la conferenza.

Tanto entusiasmo per Ehizibue, che ha ricevuto cori, cosa ci puoi dire di lui? Ora la squadra sembra si stia divertendo in quel che fa;

"Siamo tutti contenti per lui, fuori dal calcio è una bella persona, non molla mai, lavora sempre, quando vedi uno che lavora così fare queste prestazioni è bellissimo. Per quanto riguarda la squadra si vede che siamo uniti e abbiamo fiducia, il lavoro sta pagando e ci divertiamo molto".



Gli esterni dell'Udinese sono stati spesso criticati, ma sembrate in crescita:

"Il calcio è complesso, i punti di vista sono tanti, le critiche ci sono sempre. Noi lavoriamo, proviamo a dare il meglio facendo quello che chiede il mister. A volte va bene, altre volte meno bene, ma è un lavoro di squadra, il punto è la squadra. Se la squadra va bene noi esterni saremo bravi".

17:20 - Finisce la conferenza.