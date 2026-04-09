Udinese, Karlstrom sfida il Milan: "Chissà se Zlatan mi riconoscerà. Modric un esempio"

"Chissà se Zlatan mi riconoscerà". Parola di Jesper Karlstrom. Il difensore svedese sarà impegnato sabato prossimo nel match con la sua Udinese contro il Milan del suo idolo Ibrahimovic con cui si incrociò in Nazionale una volta: "Senza giocare insieme - racconta il calciatore bianconero nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport -. Ma in allenamento sì. Lui è sempre stato un idolo, un mito. Mai visto uno che tira come lui. In Svezia resta un simbolo".

E nella formazione rossonera ci sarà, questa volta in campo, anche Luka Modric: "Troppo forte - ha proseguito il calciatore -. Per me era l’esempio che guardavo nel Real, lo è ancora per tutti. Il Milan ha un bel centrocampo e una difesa attenta e organizzata".

Venendo al capitolo Nazionale, Karlstrom sarà con la sua Svezia ai prossimi Mondiali: "E’ stato bellissimo battere la Polonia e qualificarci. Abbiamo fatto festa per tutta la notte, tanta birra, ma un po’ di tutto. Prima in hotel, poi in strada. E’ un buon gruppo. A novembre abbiamo cambiato ct e siamo tornati al modulo che ci è più congeniale. Sostanzialmente giochiamo con il 5-3-2. Siamo più stabili in difesa. Speriamo di recuperare Kulusevski, forte e utile".