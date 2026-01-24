Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque

"È una grande opportunità per me dimostrare le mie capacità all'FC Utrecht". Nessuno, all'arrivo di Jesper Karlsson al Bologna, si sarebbe aspettato che non riuscisse ad avere un minimo impatto sulla Serie A. Male in rossoblù, peggio anche al Lecce, poi il prestito all'Aberdeen di quest'estate. In un campionato meno competitivo ha sì dimostrato discrete qualità - 26 presenze e 6 reti, di cui cinque in campionato - ma non l'impatto che in molti si sarebbero aspettati. Anche per questo la scelta di terminare il contratto e andare all'Utrecht.

Certo, poi c'è stato l'esonero del suo mentore ed ex allenatore, Jimmy Thelin. Anche per questo motivo ha scelto di salutare la Scozia e riprovarci in Olanda, dove era stato straordinario con la maglia dell'AZ Alkmaar.

Queste le sue parole. "Mi piace molto giocare nel campionato olandese e ricordo che le partite contro l'FC Utrecht erano sempre difficili. Naturalmente, conosco Dani (De Wit, ndr) dai tempi dell'AZ e, dopo aver parlato con l'allenatore, penso che questa sia la mossa giusta per me. Non vedo l'ora di giocare per questa squadra. I risultati sono stati in calo nelle ultime settimane e voglio dare il mio contributo affinché possiamo ribaltare la situazione e raggiungere qualcosa di positivo e gratificante. Non vedo l'ora".