Udinese, Karlstrom dopo il rinnovo: "Essere il capitano è un onore. Grazie alla società"

Jesper Karlstrom ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2030 e ai microfoni del sito ufficiale del club friulano ha commentato: "Sono molto felice di proseguire quest'esperienza. L'Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l'ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia ed i tifosi per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell'Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo".

Il comunicato dell'Udinese con l'annuncio del rinnovo di Karlstrom.

Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028.

Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra.

Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra.

Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell'ambito delle 35 partite da lui giocate finora.

Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all'interno dello scacchiere bianconero.