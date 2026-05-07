Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Udinese, Karlstrom dopo il rinnovo: "Essere il capitano è un onore. Grazie alla società"

Udinese, Karlstrom dopo il rinnovo: "Essere il capitano è un onore. Grazie alla società"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 17:15Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Jesper Karlstrom ha rinnovato il suo contratto con l'Udinese fino al 30 giugno 2030 e ai microfoni del sito ufficiale del club friulano ha commentato: "Sono molto felice di proseguire quest'esperienza. L'Udinese è un club importante di cui sono onorato di essere capitano. Non vedo l'ora di finire al meglio questa stagione di continuare, nei prossimi 2 anni, a vestire questa maglia lottando per raggiungere nuovi traguardi insieme. Ringrazio la società per la fiducia ed i tifosi per l'affetto che mi hanno sempre dimostrato. In questi 2 anni ho apprezzato i valori dell'Udinese e della sua gente e sono felice di rappresentarli sul campo".

Il comunicato dell'Udinese con l'annuncio del rinnovo di Karlstrom.
Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto con il capitano Jesper Karlstrom fino al 30 giugno 2028.
Ancora due stagioni da vivere in maglia bianconera per il centrocampista svedese che, sin dal suo arrivo, si è subito consacrato come una delle colonne della squadra.

Ben 74, infatti, le sue presenze con un gol realizzato ma, soprattutto, tanto fosforo e leadership al servizio della squadra.
Una continuità di rendimento invidiabile quella di Jesper che è stato schierato praticamente per quasi tutti i minuti a disposizione in questa stagione arrivando a disputarne ben 3085, tra Serie A e Coppa Italia, sui 3150 disponibili nell'ambito delle 35 partite da lui giocate finora.
Numeri importanti che testimoniano la sua importanza all'interno dello scacchiere bianconero.

Articoli correlati
Udinese, Karlstrom sfida il Milan: "Chissà se Zlatan mi riconoscerà. Modric un esempio"... Udinese, Karlstrom sfida il Milan: "Chissà se Zlatan mi riconoscerà. Modric un esempio"
Udinese, Karlstrom: "Stagione positiva, purtroppo è mancata la continuità" Udinese, Karlstrom: "Stagione positiva, purtroppo è mancata la continuità"
Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque Karlsson all'ennesimo prestito. Da quando è a Bologna ha fatto maluccio ovunque
Altre notizie Serie A
Milan, cosa farà Leao? Spunta l'Al-Hilal: ritroverebbe Inzaghi e Theo Milan, cosa farà Leao? Spunta l'Al-Hilal: ritroverebbe Inzaghi e Theo
Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al... Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al top"
Udinese, Collavino dopo il rinnovo di Karlstrom: "Giocatore di spessore internazionale"... Udinese, Collavino dopo il rinnovo di Karlstrom: "Giocatore di spessore internazionale"
Caressa: "Il Milan nel girone d'andata ha overperformato, non è cresciuto ed è deludente"... Caressa: "Il Milan nel girone d'andata ha overperformato, non è cresciuto ed è deludente"
Udinese, c'è il prezzo per Oumar Solet. Su di lui ci sono Newcastle e Inter TMWUdinese, c'è il prezzo per Oumar Solet. Su di lui ci sono Newcastle e Inter
Frustalupi: "Napoli, sarebbe giusto andare avanti con Conte. Più facile la continuità"... Frustalupi: "Napoli, sarebbe giusto andare avanti con Conte. Più facile la continuità"
Esposito: "Kean come Leao, si preoccupa più dei vestiti. I suoi ritardi non sarebbero... Esposito: "Kean come Leao, si preoccupa più dei vestiti. I suoi ritardi non sarebbero accettati altrove"
Biglia: "Mai più tornato a Roma dopo la Lazio. Sembravo un traditore, non conoscevano... Biglia: "Mai più tornato a Roma dopo la Lazio. Sembravo un traditore, non conoscevano le cose"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio I destini di Allegri, Conte, Italiano e Sarri sono incredibilmente legati: tra clamorose sorprese e futuri inattesi, questi nomi decideranno il valzer delle panchine
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al top"
Immagine top news n.1 Inchiesta arbitri, l’altra stranezza: lo “sgradito” Doveri ha diretto l’Inter più di tutti
Immagine top news n.2 Napoli in Champions se… Cremonese retrocessa se… Gli scenari per la prossima giornata
Immagine top news n.3 Napoli, l'agente di Lukaku: "Un giorno tornerà all'Anderlecht. Ma ancora in un top club dopo il Mondiale"
Immagine top news n.4 De Gea vuole chiudere la carriera alla Fiorentina. Solo un club potrebbe farlo vacillare
Immagine top news n.5 Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine top news n.6 Il nuovo PSG nasce dal gruppo: così Luis Enrique lo ha rivoluzionato e reso vincente
Immagine top news n.7 Il punto sul possibile trasferimento di Alessandro Bastoni dall'Inter al Barcellona
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Seconde squadre: Malagò le renda obbligatorie per tutti. Il pensiero di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 De Laurentiis e Manna al lavoro per il prossimo Napoli: ma che farà Conte?
Immagine news podcast n.2 Arteta: la finale nel segno della fiducia, a prescindere dai risultati. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Addio Evaristo Beccalossi: il ricordo di Lapo De Carlo per L'Interista
Immagine news podcast n.4 Sarri ha l'arma in più che non ti aspetti: da rider a bomber, la storia di Noslin
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Fuser: "Gattuso ha carisma, è uno da Torino. Grosso ha voglia di dimostrare"
Immagine news Altre Notizie n.2 Benedetti: "Gattuso incarna il carattere Toro. La Roma ha preso il volo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Brambati: "Inter, per Chivu inizia lavoro duro. Corsa Champions, ora vedo..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, cosa farà Leao? Spunta l'Al-Hilal: ritroverebbe Inzaghi e Theo
Immagine news Serie A n.2 Palestra: "Cagliari mi ha cambiato la vita. Pronto per un salto, bisogna ambire al top"
Immagine news Serie A n.3 Udinese, Collavino dopo il rinnovo di Karlstrom: "Giocatore di spessore internazionale"
Immagine news Serie A n.4 Caressa: "Il Milan nel girone d'andata ha overperformato, non è cresciuto ed è deludente"
Immagine news Serie A n.5 Udinese, c'è il prezzo per Oumar Solet. Su di lui ci sono Newcastle e Inter
Immagine news Serie A n.6 Frustalupi: "Napoli, sarebbe giusto andare avanti con Conte. Più facile la continuità"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Aria tesa in casa Spezia, striscione dei tifosi contro i giornalisti 'viscidi e meschini'
Immagine news Serie B n.2 Bari, spunta un nuovo gruppo straniero: Antonio Matarrese mediatore coi De Laurentiis
Immagine news Serie B n.3 Da Frosinone-Mantova a Pescara-Spezia, i convocati per la 38ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Empoli, Haas: "Con il Monza ci giochiamo sportivamente la vita. Crediamo alla salvezza"
Immagine news Serie B n.5 Juve Stabia, Abate: "Varnier stagione finita. Sudtirol test playoff, non stacchiamo"
Immagine news Serie B n.6 Virtus Entella, Chiappella: "Serve l'impresa. Con la Carrarese peso specifico notevole"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Cosmi: "Per noi e altre tre pressioni maggiori. Tifosi emozionanti"
Immagine news Serie C n.2 AlbinoLeffe, Sali protagonista dell'annata: scatta il rinnovo automatico fino al 2028
Immagine news Serie C n.3 Playoff Serie C. Dopo il sorteggio, ecco gli orari dei match del 1° turno della fase nazionale
Immagine news Serie C n.4 Vrenna: "Iscriveremo il Crotone. Ma non sappiamo che campionato potremo fare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Giudice Sportivo dopo il secondo turno della fase a gironi dei playoff: 2 turni d Di Livio
Immagine news Serie C n.6 Serie C 2026/2027, sono già 43 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern-PSG
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Fiorentina, giallorossi all'assalto della Champions
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Juventus-Verona
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Giugliano: “Voglio la Champions. Sara Gama perfetta per la FIGC”
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Beccari operata al legamento crociato: intervento riuscito. Almeno sei i mesi di stop
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Bonfantini: "Ho tanta voglia di vincere un trofeo qui. Ci proveremo il prossimo anno"
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina, Catena: "Il calcio è sempre stata passione. Ora per fortuna è diventato un lavoro"
Immagine news Calcio femminile n.5 Storico avvenimento in AWCL: un club della Corea del Nord giocherà in Corea del Sud
Immagine news Calcio femminile n.6 Rosucci: "Giocare alla Juve è qualcosa di grande. Fortunata a fare del calcio il mio lavoro"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Modena alla Lazio: la carriera infinita di Marco Ballotta Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Inter (e altre big italiane) avete una grande responsabilità: Kimi e Jannik non aspettano…