Udinese, Karlstrom: "Stagione positiva, purtroppo è mancata la continuità"

Karlstrom, capitano dell'Udinese, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del match contro il Genoa: "“E’ stata una stagione positiva. Abbiamo fatto delle buone prestazioni, possiamo sempre migliorare e ci è mancata la continuità per fare un ulteriore passo in avanti. Oggi spero che faremo una grande partita, ma siamo consapevoli che a Marassi è dura per tutti”. Ecco le formazioni uffiicali:

Genoa (3-4-2-1): Bijow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Norton Cuffy; Messias, Vitinha; Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorim, Baldanzi, Zatterstrom, Onana, Ekuban, Sabelli, Ekhator, Otoa, Masini. All. De Rossi

Udinese (3-5-2): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Arizala, Mlacic, Piotrowski, MIller. All Runjaic